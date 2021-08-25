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    Уряд Греції запроваджує обмеження для невакцинованих від Covid-19

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    Уряд Греції запроваджує обмеження для невакцинованих від Covid-19 - Уряд Греції запроваджує обмеження для невакцинованих від Covid-19
    Уряд Греції запроваджує обмеження для невакцинованих від Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Обмеження діятимуть з 13 вересня 2021 року по 31 березня 2022 року

    Міністерство охорони здоров’я Греції запроваджує обмеження для людей, які не отримали щеплення від Covid-19. Про це повідомляють грецькі ЗМІ.

    «Міністр охорони здоров'я Греції Василіс Кікіліас оголосив, що з 13 вересня 2021 року по 31 березня 2022 року діятимуть заходи громадської охорони здоров'я щодо невакцинованих громадян», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що особам без сертифіката вакцинації або довідки про перенесений Covid-19 буде заборонений вхід в кафе, бари, ресторани, клуби та інші заклади громадського харчування, а також розважальні центри.

    Нещеплені можуть відвідати театри, кіно, музеї, а також тренажерні зали, якщо нададуть довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус або експрес-тесту, зробленого за 48 годин до заходу.

    Вартість експрес-тестів складе 10 євро, здати тест в лабораторії можна приблизно за 20 євро.

    Крім того, уряд заявив, що припиняє безкоштовне тестування своїх громадян на коронавірус. Це має спонукати їх вакцинуватися і запобігти черговому сплеску числа заражень.

    Наразі близько 53% населення Греції повністю вакциновані. Влада сподівається збільшити цю цифру до 70% восени.

    Зазначимо, адаптивний карантин в Україні продовжать до жовтня.

    Зазначимо, що мер столиці Віталій Кличко назвав умову, за якої Київ не запроваджуватиме локдаун. Водночас Київ готується до локдауну: вже можна подати заявки на спецперепустки у транспорт.

    Раніше очільник МОЗ пообіцяв щепленим українцям насичене життя.

    Також відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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    Теги: Греція щеплення влада коронавірус
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    Уряд Греції запроваджує обмеження для невакцинованих від Covid-19