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    У Італії чоловіка без Covid-паспорта оштрафували за обід у піцерії

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    Обід обійшовся італійцю у 400 євро - У Італії чоловіка без Covid-паспорта оштрафували за обід у піцерії
    Обід обійшовся італійцю у 400 євро
    Фото з відкритих джерел

    Із чоловіка стягнули 400 євро. Закладу, який впустив відвідувача, теж доведеться сплатити штраф

    У місті Ровіго в Італії чоловіка оштрафували за обід у піцерії. Усе через те, що він відвідав заклад без так званої зеленої перепустки, пише il Messaggero.

    Такий документ має містити інформацію про щеплення проти Covid-19 хоча б однією дозою вакцини, негативний ПЛР-тест або нещодавно перенесену коронавірусну хворобу.

    Зокрема, з 6 серпня без Covid-паспортів в Італії не пускають до приміщень ресторанів та барів, а з 1 вересня їх дія пошириться на школи, університети й транспорт.

    Наявність документа зазвичай контролюють власники закладу, однак спеціальні перевіряючі також можуть влаштувати огляд. Під час одного з таких «рейдів» і виявили відвідувача без потрібного документа.

    Зрештою чоловіка оштрафували на 400 євро. Однак закладу, який впустив цього відвідувача, теж доведеться сплатити штраф – 1 000 євро.

    Раніше повідомлялося, що в Італії один із депутатів парламенту влаштував дебош через нововведення, що пов'язані з карантином. Відповідне відео потрапило в мережу. Депутат хотів сказати своє «ні» проти санітарних пропусків. Дебошира довелося вгамовувати за допомогою охорони.

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    Теги: депутат штраф Україна щеплення транспорт Павло Ковтонюк час
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    У Італії чоловіка без Covid-паспорта оштрафували за обід у піцерії