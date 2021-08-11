Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Український прем’єр подякував уряду Греції за рішення щодо надання 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca

Уряд Греції вирішив надати Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. Про це йшлося під час розмовм прем’єра Греції Кіріакоса Міцотакіса з прем’єром України Денисом Шмигалем, повідомляє «Урядовий портал».

Зазначається, що Кіріакос Міцотакіс подякував Україні за направлення 100 українських пожежників на допомогу грецьким вогнеборцям, які борються з лісовими пожежами.

Глава грецького уряду підкреслив, що враховуючи значний досвід українських пожежників, буде ініціювати співпрацю на рівні рятувальних служб двох країн.

«Денис Шмигаль зі свого боку побажав Греції якнайшвидше приборкати стихію, а також подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин AstraZeneca», – йдеться у повідомленні.

Сторони під час розмови також обговорили розширення двостороннього співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційних сферах.

До слова, МОЗ України розробляє стимули для сімейних лікарів активніше вакцинувати пацієнтів від Covid–19, зокрема, серед яких нарахування балів безперервного професійного розвитку за досягнення високих результатів охоплення серед підопічних.

У той же час міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вважає, що хоча й з’явилися нові штами коронавірусу, поки тепло і немає супутніх сезонних захворювань, діти можуть розпочати новий навчальний рік у школах у повноформатному режимі.