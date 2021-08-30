Скільки людей померло від Covid-19 та скільки вакциновано – дані ВООЗ

Вакцинація населення триває по всьому світу

Для вироблення колективного імунітету більш ніж 5 млрд людей мають пройти повну вакцинацію

Від Covid-19 було введено 4 953 887 422 дози вакцини по всьому світу, свідчать оновлені дані з сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

За підрахунками організації, за час пандемії коронавірусу, у світі на нього захворіли 214 468 601 людина. Хвороба забрала життя майже 4,5 млн людей.

На думку медиків, для появи стійкого колективного імунітету до коронавірусу, має бути вакциновано щонайменше 65% населення Землі. Оскільки загальна чисельність населення планети наразі майже дорівнює 8 млрд, вакцинувати потрібно 5,2 млрд людей.

18 серпня головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан повідомила під час брифінгу, що вакцинація дозволяє уникнути смерті та тяжких наслідків для здоров’я, у тому числі і при інфікуванні «дельта-штаммом» коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, 28 серпня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що масова вакцинація дітей проти Covid-19 наразі не є актуальною.

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