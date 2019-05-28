Греція заборонила виїзд новообраному депутату Європарламенту



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Янніс Лагос є одним з декількох високопоставлених членів ультраправої партії «Золотий світанок»

Партія «Золотий світанок» отримала 4,9% голосів на виборах до Європейського парламенту, здобувши два місця

Політик-неонацист Янніс Лагос повинен буде подати заявку на спеціальний дозвіл на виїзд за межі Греції, перш ніж зможе взяти на себе обов'язки депутата Європарламенту, оскільки умови його умовно-дострокового звільнення забороняють йому покидати країну.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Лагос є одним з декількох високопоставлених членів ультраправої партії «Золотий світанок», який наразі перебуває під судом у справі вбивства в 2013 році репера Павлоса Фіссаса та інших злочинах.

Лагос і лідер Партії Нікос Міхалоліакос були звільнені з-під варти в 2015 році після закінчення 18-місячного максимального терміну попереднього ув'язнення. Вони були заарештовані в 2013 році за звинуваченням в управлінні злочинною організацією.

Як відомо, «Золотий світанок» отримав 4,9% голосів на виборах до Європейського парламенту, здобувши два місця. Друге місце дістається Танасісу Костантіну.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас на тлі невисокої підтримки партії СИРІЗА на виборах до Європарламенту оголосив про проведення позачергових парламентських виборів.

Джерело: Європейська правда