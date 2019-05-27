Прем'єр Греції хоче розпуску парламенту після провалу на виборах до Європарламенту



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За даними екзит-полу, ліва партія Ципраса СИРІЗА набирає 25% голосів

Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас на тлі невисокої підтримки партії СИРІЗА на виборах до Європарламенту оголосив про проведення позачергових парламентських виборів.

Про це Ципрас заявив у неділю під час телевізійної промови.

За даними екзит-полу, ліва партія Ципраса СИРІЗА набирає 25% голосів, у той час, як опозиційна консервативна партія «Нова демократія» – 33,5%.

Пізніше під час прес-конференції прем’єр-міністр Греції сказав, що причиною оголошення дострокових парламентських виборів став незадовільний резульат його партії на виборах до Європарламенту.

За його словами, на початку червня він прохатиме президента призначити нові вибори до парламенту.

Зазначається, що чергові парламентські вибори в Греції мали пройти у жовтні цього року. У випадку ухвалення позачергових виборів голосування може відбутися наприкінці червня цього року.

Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні до Європейського парламенту лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца.