Гриценка запросили на засідання ТСК щодо розкрадання в ЗСУ для надання свідчень



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Гриценка запрошують, як особу, яка у період з 4 лютого 2005 року по 23 листопада 2007 року обіймала посаду міністра оборони України

Чергове засідання Тимчасової комісії відбудеться 20 лютого

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в ЗСУ та підриву обороноздатності держави у період з 2004 року по 2017 роки запросила голову Координаційної ради політичної партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка для надання свідчень на чергове засідання Тимчасової комісії, яке відбудеться 20 лютого.

Як зазначено у запрошенні, Гриценка запрошують, як особу, яка у період з 4 лютого 2005 року по 23 листопада 2007 року обіймала посаду міністра оборони України, для отримання інформації з питань розслідування.

Тимчасова слідча комісія утворена з метою перевірки законності та обґрунтованості переведення військового майна, зокрема, техніки, озброєння та боєприпасів, в статус надлишкового військового майна протягом 2004-2017 років. Проведення перевірки відомостей щодо обґрунтованості вартості відчуження військового майна, обґрунтованості розміру компенсації вартості земельних ділянок, які належали Міністерству оборони та ЗСУ, і були відчужені чи передані під забудову в рамках реалізації інвестиційних проектів тощо.

Раніше повідомлялося, що Тимчасова слідча комісія щодо розкрадання у Збройних силах України доручить правоохоронцям перевірити діяльність усіх міністрів оборони та глав Генштабу у період з 1991 по 2014 роки щодо розкрадань у ЗСУ, які зумовили підрив обороноздатності держави.