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    Грип в Україні: епідемічний поріг перевищено в 11 областях

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    <p>Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,6%</p> - Грип в Україні: епідемічний поріг перевищено в 11 областях

    Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,6%

    Епідемічні пороги найбільше перевищено у Чернівецькій (на 53,9%) та Івано-Франківській (на 91,6%) областях

    Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ перевищено у 11 областях України.

    Про це 6 лютого повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

    «Протягом тижня (28.01-03.02)на грип та ГРВІ захворіли 212 619 людей, 62,6% з яких - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,6%, а серед дітей віком до 17 років - збільшився на 14,6%», - заявили в центрі.

    Зазначається, що епідемічні пороги найбільше перевищено у Чернівецькій (на 53,9%) та Івано-Франківській (на 91,6%) областях. Загалом інтенсивний показник захворюваності склав 552,3 на 100 000 населення, що на 6,5% більше епідемічного порогу по Україні.

    У центрі повідомили, що за звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки від грипу, що підтверджено лабораторно, із початку епідемічного сезону - 30, зокрема, четверо дітей віком до 17 років.

    Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

    Раніше повідомлялося, що лікарі зафіксували другу смерть від грипу у Львівській області з початку 2019 року. 

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