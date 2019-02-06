Грип в Україні: епідемічний поріг перевищено в 11 областях



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Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,6%

Епідемічні пороги найбільше перевищено у Чернівецькій (на 53,9%) та Івано-Франківській (на 91,6%) областях

Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ перевищено у 11 областях України.

Про це 6 лютого повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

«Протягом тижня (28.01-03.02)на грип та ГРВІ захворіли 212 619 людей, 62,6% з яких - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,6%, а серед дітей віком до 17 років - збільшився на 14,6%», - заявили в центрі.

Зазначається, що епідемічні пороги найбільше перевищено у Чернівецькій (на 53,9%) та Івано-Франківській (на 91,6%) областях. Загалом інтенсивний показник захворюваності склав 552,3 на 100 000 населення, що на 6,5% більше епідемічного порогу по Україні.

У центрі повідомили, що за звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки від грипу, що підтверджено лабораторно, із початку епідемічного сезону - 30, зокрема, четверо дітей віком до 17 років.

Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Раніше повідомлялося, що лікарі зафіксували другу смерть від грипу у Львівській області з початку 2019 року.