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    На Львівщині від грипу померла вже друга людина

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    На Львівщині від грипу померла вже друга людина
    Фото з відкритих джерел

    У Львівській області через грип та кір на карантин закрили 104 школи

    Лікарі зафіксували другу смерть від грипу у Львівській області з початку 2019 року. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

    «Ми отримали лабораторні дані, з яких відомо, що 66-річна жінка хворіла на грип типу А. Вона хворіла вдома. До лікарів не зверталася. За попередньою інформацією, у жінки була пневмонія», - повідомив Когут.

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    У Львівській області через грип та кір на карантин закрили 104 школи.

    У Рівненській області за тиждень зросла кількість хворих на грип та ГРВІ: захворіли 9310 осіб.

    Нагадаємо, у Кіровоградській області від грипу помер чоловік.

    Джерело: УНН

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