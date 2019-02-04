На Львівщині від грипу померла вже друга людина



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Фото з відкритих джерел

У Львівській області через грип та кір на карантин закрили 104 школи

Лікарі зафіксували другу смерть від грипу у Львівській області з початку 2019 року. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

«Ми отримали лабораторні дані, з яких відомо, що 66-річна жінка хворіла на грип типу А. Вона хворіла вдома. До лікарів не зверталася. За попередньою інформацією, у жінки була пневмонія», - повідомив Когут.

У Львівській області через грип та кір на карантин закрили 104 школи.

У Рівненській області за тиждень зросла кількість хворих на грип та ГРВІ: захворіли 9310 осіб.

Нагадаємо, у Кіровоградській області від грипу помер чоловік.

Джерело: УНН