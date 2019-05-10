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    Гройсман зізнався, що обговорює з Порошенком якісь можливі сценарії

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    Гройсман зізнався, що обговорює з Порошенком якісь можливі сценарії

    Про своє рішення щодо укладення з ким-небудь політичних союзів Гройсман розповість пізніше

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зустрічається з чинним президентом України Петром Порошенком для обговорення можливих політичних сценаріїв.

    Про це він розповів в інтерв'ю «Новое время».

    «Те, що сьогодні в мене є діалог із Петром Олексійовичем, це теж я не приховую. Ми спілкуємося, обговорюємо якісь можливі сценарії, які будуть у майбутньому», – заявив прем’єр.

    Він додав, що не підводив із Порошенком підсумки його виборчої кампанії.

    «Я думаю, що він зараз сам аналізує, що відбувалося, яким чином відбувалося», – сказав очільник уряду

    Зазначається, що в той же час Гройсман наголосив, що про своє рішення щодо укладення з ким-небудь політичних союзів розповість пізніше.

    Нагадаємо: у квітні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що залишить команду Президента Петра Порошенка і візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.

    Згодом він розповів, що шукає команду по всій Україні, а його нова політсила буде центристською.

    Також Гройсман сказав, що якщо не буде ідеологічних розбіжностей, то він готовий співпрацювати із Зеленським після його інавгурації, а також з іншими гілками влади заради розвитку країни. 

    Раніше, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче створити добре організовану  з фаховими людьми політичну партію. 

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