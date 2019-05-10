У Раді зареєстрували вже п’ять постанов про інавгурацію Зеленського



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У Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації Зеленського на стадіоні

У Верховній Раді зареєстрували вже п’ять постанов щодо дати проведення інавгурації обраного Президента Володимира Зеленського. Один із документів пропонує провести церемонію на стадіоні НСК «Олімпійський».

Постанову 10270-4 зареєстрував депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Сугоняко. Він вважає, що проводити інавгурацію 19 травня, як того хоче Зеленський, не потрібно, бо в цей день відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Депутат пропонує провести церемонію 1 червня.

Позафракційні депутати Віктор Балога та Сергій Міщенко зареєстрували постанови 10270-1 та 10270, в яких пропонують провести інавгурацію 19 травня.

Депутат від БПП Сергій Каплін також виступає за 19 травня, але в його постанові 10270-3 пропонується провести інавгурацію у два етапи – перший 19 травня у Верховній Раді, а другий – 3 червня на «Олімпійському».

Каплін пояснює свою ідею необхідністю «забезпечення участі громадськості та запрошених гостей іноземних держав».

«З метою залучення максимальної кількості іноземних гостей і забезпечення можливості безпосередньої присутності бажаючих громадян України», – йдеться у пояснювальній записці.

Позафракційний депутат Віталій Купрій, який раніше оголосив про створення позафракційного об’єднання «за Зеленського», у постанові 10270-2 пропонує провести інавгурацію 20 травня. Проводити церемонію у День пам’яті жертв політичних репресій недоречно.

Нагадаємо, 10 травня Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою призначення дати інавгурації президента на 19 травня, заявивши, що президент Петро Порошенко «коїть незворотнє».

Джерело: Громадське