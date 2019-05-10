У Раді зареєстрували вже п’ять постанов про інавгурацію Зеленського
-
Розсилка
У Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації Зеленського на стадіоніУ Верховній Раді зареєстрували вже п’ять постанов щодо дати проведення інавгурації обраного Президента Володимира Зеленського. Один із документів пропонує провести церемонію на стадіоні НСК «Олімпійський».
Постанову 10270-4 зареєстрував депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Сугоняко. Він вважає, що проводити інавгурацію 19 травня, як того хоче Зеленський, не потрібно, бо в цей день відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Депутат пропонує провести церемонію 1 червня.
Позафракційні депутати Віктор Балога та Сергій Міщенко зареєстрували постанови 10270-1 та 10270, в яких пропонують провести інавгурацію 19 травня.
Депутат від БПП Сергій Каплін також виступає за 19 травня, але в його постанові 10270-3 пропонується провести інавгурацію у два етапи – перший 19 травня у Верховній Раді, а другий – 3 червня на «Олімпійському».
Каплін пояснює свою ідею необхідністю «забезпечення участі громадськості та запрошених гостей іноземних держав».
«З метою залучення максимальної кількості іноземних гостей і забезпечення можливості безпосередньої присутності бажаючих громадян України», – йдеться у пояснювальній записці.
Позафракційний депутат Віталій Купрій, який раніше оголосив про створення позафракційного об’єднання «за Зеленського», у постанові 10270-2 пропонує провести інавгурацію 20 травня. Проводити церемонію у День пам’яті жертв політичних репресій недоречно.
Нагадаємо, 10 травня Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою призначення дати інавгурації президента на 19 травня, заявивши, що президент Петро Порошенко «коїть незворотнє».
Джерело: Громадське