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    У Раді зареєстрували вже п’ять постанов про інавгурацію Зеленського

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    У Раді зареєстрували вже п’ять постанов про інавгурацію Зеленського

    У Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації Зеленського на стадіоні

    У Верховній Раді зареєстрували вже п’ять постанов щодо дати проведення інавгурації обраного Президента Володимира Зеленського. Один із документів пропонує провести церемонію на стадіоні НСК «Олімпійський».

    Постанову 10270-4 зареєстрував депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Сугоняко. Він вважає, що проводити інавгурацію 19 травня, як того хоче Зеленський, не потрібно, бо в цей день відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Депутат пропонує провести церемонію 1 червня.

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    Позафракційні депутати Віктор Балога та Сергій Міщенко зареєстрували постанови 10270-1 та 10270, в яких пропонують провести інавгурацію 19 травня.

    Депутат від БПП Сергій Каплін також виступає за 19 травня, але в його постанові 10270-3 пропонується провести інавгурацію у два етапи – перший 19 травня у Верховній Раді, а другий – 3 червня на «Олімпійському».

    Каплін пояснює свою ідею необхідністю «забезпечення участі громадськості та запрошених гостей іноземних держав».

    «З метою залучення максимальної кількості іноземних гостей і забезпечення можливості безпосередньої присутності бажаючих громадян України», – йдеться у пояснювальній записці.

    Позафракційний депутат Віталій Купрій, який раніше оголосив про створення позафракційного об’єднання «за Зеленського», у постанові 10270-2 пропонує провести інавгурацію 20 травня. Проводити церемонію у День пам’яті жертв політичних репресій недоречно.

    Нагадаємо, 10 травня Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з вимогою призначення дати інавгурації президента на 19 травня, заявивши, що президент Петро Порошенко «коїть незворотнє». 

    Джерело: Громадське

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