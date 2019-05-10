Гройсман назвав ключову мету боргової політики Уряду



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Володимир Гройсман в ефірі «Радіо НВ» Фото: КМУ

Гройсман хоче мінімізувати борг, аби він не впливав на швидкість нашого розвитку

Ключова мета боргової політики Уряду і, зокрема, Міністерства фінансів – мінімізувати долю боргу відносно ВВП та грамотне управління наявними борговими інструментами.

Про це в ефірі «Радіо НВ» сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Уряду.

Він підкреслив, що наявні в Україні борги – це здебільшого «спадок» минулих періодів, накопичений до 2014 року. І обслуговування цього «спадку» коштує третини бюджету країни.

«Третину бюджету цього року треба віддати на борги. Це два оборонні бюджети! - наголосив Володимир Гройсман. – Але всім, хто хоче повісити проблеми на Яценюка (ред. - попереднього Главу Уряду) або Гройсмана, я скажу: з долі боргу у 80% ВВП ми її зменшили до менше 60%. Ми правильно керуємо боргом. І далі потрібна прогнозованість, стабільність. Треба мінімізувати борг, аби він не вливав на швидкість нашого розвитку».

Нагадаємо, з початку року Україна виплатила 166 мільярдів гривень боргів.