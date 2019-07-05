Гройсман вчергове зібрався звільняти Коболєва



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Топ-менеджер НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв і глава уряду Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр пригрозив очільнику «Нафтогазу» відставкою через суд по дивідендах

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав членів уряду до наступного засідання Кабміну прийняти протокольне рішення про внесення пропозиції про звільнення керівників держпідприємств, які судяться з урядом і не виконують ухвалених ним рішень. Про це він заявив, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва, який призупинив рішення Кабінету Міністрів, яким НАК «Нафтогаз України» зобов'язали направити на дивіденди 12,25 млрд грн, що становить 90% чистого прибутку за 2018 рік, передає «Інтерфакс-Україна».

«Державна компанія проти держави - це нонсенс. Це вже не перший суд, яким «Нафтогаз» намагається поставити ультиматум державі. Якщо вони і далі будуть паразитувати на державних питаннях, я не буду це терпіти», - підкреслив прем'єр.

«Вважаю, потрібно прийняти протокольне рішення уряду, направити його в наглядові ради і менеджменту компанії. Поставити питання, що до середи вони повинні відкликати всі свої позови проти держави.

Якщо вони цього не зроблять, я пропоную доручити міністерствам в координації з якими перебувають «Нафтогаз», «Турбоатом», ще якісь підприємства, внести пропозиції на середу про звільнення таких керівників», - додав він.

Нагадаємо, Коболєва багато критикували за його високі премії. Доходило навіть до різких висловлювань зі сторони Володимира Гройсмана, який обіцяв провести новий кадровий конкурс. Але незважаючи на це, у березні Коболєву вдалось залишився на посаді: йому продовжили контракт, хоча й лише на рік – до 22 березня 2020 року.

Після цього «Нафтогаз» подав уряду на погодження проєкт свого фінансового плану на 2019 рік. Але його забракували. В МЕРТ хотіли встановити рівень винагороди голові правління - 50% місячного посадового окладу, передбаченого контрактом, без виплати щомісячних та квартальних премій. Таку ж позицію займала і наглядова рада НАКу.

Також в фінплані «Нафтогазу» на 2019 рік вказана сума виплат найвищому управлінському персоналу (6 членів правління та 8 директорів різних напрямків) на рівні 820 млн грн. Це майже на 100 млн грн більше ніж минулого року.