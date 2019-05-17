Гройсман відреагував на розпад коаліції



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Гройсман подякував лідеру «Народного фронту» Арсенію Яценюку

«Я думаю, що це рішення не просте, так як і рішення, яке було 5 років тому про створення коаліції», - сказав Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував рішення про вихід партії «Народний фронт» із парламентської коаліції.

«Щойно голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак оголосив рішення фракції про припинення діяльності коаліції. Я думаю, що це рішення не просте, так як і рішення, яке було 5 років тому про створення коаліції, на долю якої випало прийняття абсолютно необхідних, але надзвичайно важких і не популярних рішень», - заявив з трибуни голова уряду у п’ятницю, 17 травня.

За його словами, у коаліції тоді був тяжкий вибір. «Або приймати рішення, які забезпечать стабільність держави, приймати рішення, які будуть змінювати стару, зламану систему, або відмовитись від відповідальності і перейти в опозицію», - пояснив Гройсман.

«Рішення було прийняте абсолютно відповідально. Я хочу подякувати коаліції, яка була створена. І фракції блоку Петра Порошенка, фракції «Народний фронт», і окремо я хочу подякувати лідеру «Народного фронту» Арсенію Яценюку», - додав він.

Нагадаємо, 17 травня голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак офіційно оголосив про вихід з коаліції.

Джерело: ТСН