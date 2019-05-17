«Народний фронт» вийшов з коаліції



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У фракції «Народного фронту» заявили, що коаліція, яка була сформована в 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання Фото: прес-служба «Народного фронту»

Після виходу «Народного фронту» з коаліції парламент матиме один місяць, щоб сформувати нову більшість

Фракція партії «Народний фронт» проголосувала за вихід з коаліції.

Рада фракції одноголосно підтримала це рішення вранці 17 травня, повідомляє LB.ua.

Напередодні декілька джерел в керівництві фракції заявляли «Главкому», що фракція «Народного фронту» може вийти з коаліції у п’ятницю.

Вранці 17 травня голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак офіційно оголосив про вихід з коаліції. «Ми заявляємо про вихід з діючої коаліції, припинення її діяльності з 17 травня і про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним», - сказав він з трибуни Верховної Ради.

«Фракція «Народного фронту» заявляє: коаліція, яка була сформована в 2014 році і діяла до сьогоднішнього дня, виконала свої завдання. За п'ять років цей парламент, два уряди і українська влада в цілому провела змін більше, ніж за два попередні десятиліття», - заявив Бурбак.

Після виходу «Народного фронту» з коаліції парламент матиме один місяць, щоб сформувати нову більшість. Навіть якщо нова коаліція не буде створена, новообраний президент Володимир Зеленський не зможе розпустити парламент достроково, так як це не можна зробити менш ніж за півроку до виборів.

Після засідання фракції депутат Ігор Лапін повідомив, що юридичні підстави для виходу з коаліції з'являться після заяви спікера з трибуни парламенту.

Нагадаємо, чергові вибори в парламент повинні відбутися в кінці жовтня, але можливий варіант дострокового голосування вже влітку.

Наприкінці квітня повідомлялося, що у штабі Зеленського допускають розпуск Ради через відсутність коаліції.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту.