Україна готує відповідь на роздачу російських паспортів для мешканців Донбасу: складуть чорний список і позбавлять пенсій



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Російські паспорти, видані для жителів ОРДЛО в селі Покровське та Новошахтинську Ростовської області, будуть вважатися фейковими. Зараз Україна домовляється, що ці документи не визнавали і інші країни

Уряд України планує підготувати перелік посадових осіб Російської Федерації, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції.

Про це повідомив міністр із питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб Вадим Черниш після засідання Кабміну.

«Ми знаємо зараз перелік осіб, які безпосередньо задіяні в незаконних діях із видачі паспортів українським громадянам і фактично тиску та примусу громадян до отримання таких документів. Ми готуємо зараз перелік таких посадових осіб РФ, до яких мають бути застосовані персональні санкції у взаємодії з міжнародними партнерами», - сказав Вадим Черниш.

Він зазначив, що на засіданні в середу уряд, як і передбачалося, ухвалив рішення про визнання незаконними та недійсними паспорти, які видає Росія громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Зокрема, за його словами, одне з рішень передбачає, що Кабмін реагуватиме на незаконну та протиправну видачу паспортів РФ.

Друге рішення затверджує перелік пунктів із видачі російських паспортів жителям окупованих територій, документи яких визнаватимуть недійсними з дати набуття чинності рішенням РФ про спрощену систему видачі таких документів. Нині до таких належать два російські населені пункти: село Покровське та Новошахтинськ Ростовської області РФ.

Крім того, додав Черниш, Кабмін України ухвалив рішення звернутися через Міністерство закордонних справ країни до держав світу із закликом також визнати недійсними такі фейкові документи.

«Деякі експерти нині готують зміни для обговорення та подальшого внесення до закону України про громадянство, але про них ми говоритимемо трохи пізніше», - додав він.

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз додала, що громадян України, які проживають на окупованій території Донбасу і отримають паспорти Російської Федерації, хочуть позбавити українських пенсій та соцвиплат.

«Ініційовано опрацювання пропозиції щодо внесення громадян, які отримали паспорти РФ в спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України», - написала Фріз у Facebook.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.