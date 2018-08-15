Гройсман звинуватив ЦВК у гальмуванні децентралізації



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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман

За словами прем'єра, він прийшов в уряд саме заради проведення децентралізації

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що Центральна виборча комісія своїм рішенням заблокувала жовтневі вибори в об’єднаних територіальних громадах.

Про це він написав у Facebook.

«ЦВК прийняла рішення, яке унеможливило проведення в жовтні виборів у новоутворених об'єднаних громадах. Це рішення створює ризик гальмування децентралізації», - вважає Гройсман.

За його словами, він прийшов в уряд саме заради проведення децентралізації.

Крім того, прем’єр назвав об'єднання громад «ініціативою знизу» і написав, що неприпустимо створювати додаткові бар’єри громадянам, які йдуть шляхом децентралізації.

«Закликаю ЦВК переглянути своє рішення і знайти можливість сприяти проведенню виборів в тих громадах, де вони були заплановані», - додав він.

9 серпня ЦВК звернулася до правового комітету ВР для роз'яснень неузгодженостей у законодавстві про референдуми.

На думку ЦВК, виникла «правова колізія», тому що Конституційний Суд у 2018 році визнав неконституційним закон «Про всеукраїнський референдум» від 2012 року.

Після цього виникла невизначеність дії закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» 1991 року, який було скасовано вказаним законом.

У ЦВК постановили, що треба внести необхідні зміни до законодавчих актів, щоб усунути неузгодженості.

Рішення ЦВК також прокоментував Комітет виборців України.

У комітеті повідомили, що, якщо ЦВК до 17 серпня не прийме рішення про призначення виборів, вони не відбудуться в жовтні 2018 року.

«Їх роз'яснення (комітету ВР ) не мають статусу офіційного тлумачення. Ці питання віднесено до компетенції Конституційного суду. Тому наявність чи відсутність роз'яснень Комітету ВР ніяким чином не має впливати на призначення ЦВК виборів», - заявили у комітеті виборців.

Так, на жовтень 2018 року було заплановано вибори в понад 100 об'єднаних громадах, в яких проживає 1 млн осіб.