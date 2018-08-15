ЦВК зриває вибори в об’єднаних громадах - Комітет виборців України



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«Дії ЦВК ставлять під загрозу подальше проведення реформи децентралізації в Україні», - заявили в КВУ

Комітет виборців України закликав Центральну виборчу комісію невідкладно розблокувати вибори в об’єднаних територіальних громадах.

Про це 15 серпня повідомляється на сайті КВУ.

«Вибори опинилися заблокованими після того, як 9 серпня ЦВК прийняла Постанову №122 «Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя», у якій відмовилася призначати вибори в об’єднаних громадах до отримання роз’яснення Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя щодо особливостей призначення таких виборів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на думку ЦВК, підставою для непризначення виборів є визнання неконституційним закону «Про всеукраїнський референдум» (рішення Конституційного суду України від 26 квітня 2018 року № 4-р/2018). ЦВК вважає, що скасування цього законодавчого акту могло відновити дію попереднього закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», який, в свою чергу, має інший підхід до об’єднання громад. Зокрема, однією з вимог для такого об’єднання є обов’язкове проведення місцевого референдуму.

«Комітет виборців України розглядає таку позицію ЦВК як юридично необгрунтовану і таку, що перешкоджає здійсненню виборчих прав громадян. Старий закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» вважається офіційно таким, що втратив чинність (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1286-12). Жодних змін у його статусі після прийняття рішення КСУ від 26 квітня 2018 року не відбулося. Об’єднання громад проходило відповідно до Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад», який є чинним в Україні і не передбачає обов’язкового проведення місцевих референдумів, - заявили в КВУ.

Також зауважується, що крім того, незрозумілою є роль Комітету ВР у вирішенні цього питання. «Комітети Верховної Ради не є уповноваженими на офіційне трактування норм законодавства. Їх роз’яснення не мають статусу офіційного тлумачення. Ці питання віднесено до компетенції Конституційного суду України. Тому наявність чи відсутність роз’яснень Комітету ВР ніяким чином не має впливати на призначення ЦВК виборів», - говориться у заяві Комітету виборців України.

Підкреслюється, що відповідно до Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно із Законом «Про місцеві вибори» перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня їх проведення. У разі призначення виборів на останню неділю жовтня 2018 року вибори мають бути призначені ЦВК до 17 серпня.

На думку КВУ, дії Центрвиборчкому є такими, що перешкоджають здійсненню виборчих прав громадян. За попередньою інформацією, на жовтень 2018 року заплановано вибори в понад 100 об’єднаних громадах, в яких проживає 1 млн. осіб.

«Однак мова також йде про загрозу зриву виборів й в інших громадах, голосування в яких мало відбутися пізніше. Таким чином дії ЦВК ставлять під загрозу подальше проведення реформи децентралізації в Україні», - заявили в КВУ.

Комітет виборців України закликав ЦВК діяти виключно в рамках чинного законодавства і в найближчий час призначити перші місцеві вибори в об’єднаних громадах. «ЦВК також може призначити вибори на іншу дату (пізніше жовтня 2018 року) у разі внесення змін до Постанови №32 від 12 лютого 2016 року щодо «Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів», - додали в КВУ.