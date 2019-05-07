Гройсмана через суд хочуть скинути з посади прем’єра (документ) документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час пленарного засідання Верховної Ради Фото «Главком»

Перша спроба виявилася невдалою – Верховний суд відмовив у відкритті провадження

Касаційний адміністративний суд Верховного суду відмовився братися за розгляд справи щодо визнання протиправною та нечинною постанови Верховної Ради «Про Кабінет Міністрів України» від 14 квітня 2016 року № 1093-VІІІ про призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 26 квітня.

Позивач Денис Осмоловський (людина з таким прізвищем у 2014 року балотувалася у народні депутати від партії «Україна – Єдина країна» - «Главком») зазначив, що коаліція депутатських фракцій у парламенті, до якої наприкінці листопада 2014 року ввійшли політичні партії «Блок Петра Порошенка», «Народний Фронт», Об'єднання «Самопоміч», «Радикальної партії Олега Ляшка» і Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», бере участь у формуванні Кабінету Міністрів України, що передбачається частиною 8 статті 83 Конституції України.

Дані з судового реєстру

Між тим, депутатські фракції «Самопоміч», «Батьківщина» і Радикальна партія Олега Ляшка ще у 2016 році заявили про вихід із коаліції. Тому, обґрунтовуючи свій позов, Осмоловський наголосив, що правомірною кандидатурою на посаду прем'єр-міністра може бути та, яка внесена президентом України за пропозицією коаліції депутатських фракцій. При цьому «Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка і Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» самоусунулися від діяльності Коаліції у неконституційний спосіб.

«Самоусунення у неконституційний спосіб депутатських фракцій від діяльності Коаліції та відсутність, як наслідок, у парламенті коаліції, сформованої відповідно до статті 83 Конституції, запропонована останньою кандидатура прем'єр-міністра (Володимира Гросймана - «Главком») порушує право позивача як громадянина України, оскільки у такому випадку порушено безпосередній політико-правовий зв'язок реалізації народовладдя громадянином України», - цитує суд позицію пана Осмоловського.

Разом з тим, Верховний суд дійшов висновків, що конституційний процес формування складу Кабінету міністрів та участь, зокрема, Верховної Ради у цьому процесі, не є формою реалізації управлінських функцій цього органу, тому не може підпадати під контроль суду адміністративної юрисдикції. Тому суд відмовив у відкритті провадження, оскільки позов Осмоловського не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Ця ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду протягом 15 з дня її прийняття.

Як повідомляв «Главком», нагадаємо, що з лютого 2018 року на розгляді в Окружному адміністративному суді Києва знаходиться справа за позовом нардепа Андрія Деркача, який просив суд визнати протиправною роботу координаторів коаліції, бо вони не запропонували прем’єру-міністру кандидатури міністра охорони здоров’я.

5 квітня Окружний адміністративний суд Києва повторно витребовує в апарату Верховної Ради поіменний список коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна», утвореної 27 листопада 2014 року за участю п’яти фракцій («Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Об’єднання «Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка» і ВО «Батьківщина»).