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    Грози, шквали, підвищення рівня води в річках. ДСНС каже про перший рівень небезпеки на півдні та сході

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    У деяких областях України опадів не прогнозують - Грози, шквали, підвищення рівня води в річках. ДСНС каже про перший рівень небезпеки на півдні та сході
    У деяких областях України опадів не прогнозують

    Негода вируватиме не на всій території України, але деяким регіонам дістанеться

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають про перший рівень небезпеки. 7 липня на півдні та сході країни прогнозують грози, град і шквали.

    «7 липня у південних та східних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні ДСНС.

    Унаслідок значних опадів 8 липня включно очікується підвищення рівнів води на річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3-0,5 метра, можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик.

    А от на решті території України, крім півдня і сходу, без опадів.

    Днем раніше негода накрила Київщину. Негода знеструмила понад 40 населених пунктів у п'яти областях. А після злив затопило курорт Коблево.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС спека негода
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    Грози, шквали, підвищення рівня води в річках. ДСНС каже про перший рівень небезпеки на півдні та сході