У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки

6 липня у Києві буде гроза

На столичний регіон насувається гроза

У Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 липня очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає пресслужба ДСНС України.

Нагадаємо, увечері 4 липня в Києві та передмісті пройшла потужна злива, що затопила вулиці. Зокрема, перетворилися на річки вулиці у Вишгороді та Коцюбинському. Автомобілі в цих містах буквально плавали, їхні колеса повністю знаходилися у воді.

4 липня на вул. Обухівській, 139 у Святошинському районі столиці під час негоди на припаркований автомобіль впало дерево.

Станом на ранок 5 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП було знеструмлено 20 населених пунктів Київської області.

За прогнозом Укргідрометцентра, 7 липня на Київщині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У середу температура повітря:

по області вночі 15-20°, вдень 26-31°;

в Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.

6 липня станом на 8 годину температура води в Дніпрі становила 25°, рівень води 450 см.