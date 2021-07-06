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    У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки

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    6 липня у Києві буде гроза - У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки
    6 липня у Києві буде гроза
    Фото з відкритих джерел

    На столичний регіон насувається гроза

    У Києві та Київській області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 6 липня очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає пресслужба ДСНС України.

    Нагадаємо, увечері 4 липня в Києві та передмісті пройшла потужна злива, що затопила вулиці. Зокрема, перетворилися на річки вулиці у Вишгороді та Коцюбинському. Автомобілі в цих містах буквально плавали, їхні колеса повністю знаходилися у воді.

    4 липня на вул. Обухівській, 139 у Святошинському районі столиці під час негоди на припаркований автомобіль впало дерево.

    Станом на ранок 5 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП було знеструмлено 20 населених пунктів Київської області.

    За прогнозом Укргідрометцентра, 7 липня на Київщині без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

    У середу температура повітря:

    • по області вночі 15-20°, вдень 26-31°;
    • в Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.

    6 липня станом на 8 годину температура води в Дніпрі становила 25°, рівень води 450 см.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київщина негода дощ
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    У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки