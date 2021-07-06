«Весь курорт – суцільна перша лінія». У Коблево знову потоп (відео)

Місцеві ЗМІ пишуть, що проблема з лівневкою у Коблево існувала завжди

У Миколаївській області дощова погода тримається вже кілька днів. Це пов'язано з циклоном, який влаштувався над південними областями України. Наслідки негоди відчуваються й у курортних містечках.

Зокрема, вже традиційно після злив затопило курорт Коблево. Відпочивальники діляться відео, на яких знято вулиці селища.

Так, дороги повністю затоплені, автомобілі їдуть по колеса у воді.

«Весь курорт – суцільна перша лінія», – жартують туристи.

Місцеві ЗМІ пишуть, що проблема з лівневкою у Коблево існувала завжди. Через це після дощів на курорті вода довго йде, що приносить значні незручності.

За вирішення цього питання обіцяв взятися голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він ще до старту сезону, на початку червня, заявляв, що буде скликана нарада, на яку запросять проєктантів, і буде розглянуто питання колекторів в курортній зоні Коблево.

Вчора, 5 липня, ліквідувати наслідки затоплення у Коблево допомагали рятувальники.

Напередодні негода в Україні знеструмила понад 40 населених пунктів у п'яти областях.

Тим часом, в Одесі під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило. За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів.

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