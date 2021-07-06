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    Негода в Україні: знеструмлені понад 40 населених пунктів у п'яти областях

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    Через негоду спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП) - Негода в Україні: знеструмлені понад 40 населених пунктів у п'яти областях

    Через негоду спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП)

    Фото з відкритих джерел

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Станом на ранок 6 липня в Україні через ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ та грозу) без електропостачання залишився 41 населений пункт.

    Як повідомляє пресслужба ДСНС, через негоду спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).

    Так, без світла залишилися населені пункти у п'яти областях:

    • Черкаська – 16,
    • Кіровоградська – вісім,
    • Донецька – сім,
    • Миколаївська – сім,
    • Дніпропетровська – три.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Зазначимо, грозові дощі та шквали атакуватимуть Україну у вівторок, 6 липня.

    Тим часом, в Одесі під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило. За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів.

    Нагадаємо, 5 липня в Україні переважно мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами й подекуди градом. Температура коливатиметься від +13 у Карпатах до +31 на сході країни.

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    Теги: стихійні лиха ДСНС Миколаївщина Донеччина електроенергія Дніпропетровщина Кіровоградщина Черкащина потоп негода дощ
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    Негода в Україні: знеструмлені понад 40 населених пунктів у п'яти областях