Селище в Росії затопило. Собаки з господинею опинилися в полоні (відео)

Постраждалим через потоп довелося цілу ніч чекати на допомогу

Господиню і 16 собак хаскі врятували, але затоплений дім зруйновано

У російському селищі Джубге (Краснодарський край) затопило будинок із 16 собаками хаскі. Тварини разом із господинею були заблоковані в будинку.

Російські ЗМІ повідомляють, що довелося чекати допомоги цілу ніч. Весь цей час з собаками в затопленому будинку провела їх вагітна господиня. На щастя, всіх хаскі врятували, нікого не віднесло, але ось будинок жінки було зруйновано.

Нагадаємо, Чорноморське узбережжя Росії постраждало від сильного шторму зі зливою, градом і шквалистим вітром, міста опинилися підтопленими.

Також нещодавно столицю РФ Москву і Підмосков'я накрила сильна злива. Зокрема, в російській столиці затопило метро і вулиці.

В Україні тримається дощова погода. Наслідки негоди відчуваються й у курортних містечках.

Бердянськ у Запорізькій області накрило дощем, який супроводжувався грозою і сильним шквалистим вітром.

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