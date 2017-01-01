Грудень буде холодним: в Україну йде штормовий циклон

Температура в грудні, січні, лютому в нашій країні буде такою же, як і в минулому році

Зараз на Україну насувається штормовий циклон зі Скандинавії. Він принесе снігопади, а також підвищення і зниження температури. Цей циклон принесе чимало неприємних ситуацій, він штормовий, – заявила завідуюч відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України



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Температура в грудні, січні, лютому в нашій країні буде такою же, як і в минулому році

Зараз на Україну насувається штормовий циклон зі Скандинавії. Він принесе снігопади, а також підвищення і зниження температури.

Цей циклон принесе чимало неприємних ситуацій, він штормовий, – заявила завідуюч відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова, передає Голос.ua.

Погода взимку буде мінлива: окремі дні будуть морозними, а решта – теплими.

Експерт підкреслила, що в деякі дні зими цей циклон буде досягати території України. Він принесе снігопади, а також підвищення і зниження температури.

Мартазінова нагадала, що весь рік в Україні приблизно 5 днів потепління змінювалися 5 днями похолодання.

«Така ж буде і зима: окремі дні будуть морозними, а окремі - теплими. Тобто постійно буде змінюватися погода. Це вже наша дійсність», - розповіла Мартазінова.

Примітно, що експерт спростувала теорію про те, що в Україні буде морозна зима, як передрікали європейські синоптики. За її словами, температура в грудні, січні, лютому в нашій країні буде такий же, як і в минулому році.