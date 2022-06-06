Артилеристи навчилися застосовувати німецькі гаубиці: готові до бою (фото)

Група українських, нідерландських та німецьких фахівців зібралися разом та адаптували програмне забезпечення PzH 2000

Українські артилеристи завершили теоретичні навчання щодо застосування німецьких гаубиць PzH 2000 та перейшли до практичного їх застосування. Про це повідомляє Оперативний ЗСУ в Телеграмі.

«Наші артилеристи завершили теоретичну підготовку на німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практичного застосування. При цьому група українських, нідерландських та німецьких фахівців зібралися разом та адаптували програмне забезпечення PzH 2000. Так, наші модернізували самохідні гаубиці PzH 2000 та доопрацювали програмне забезпечення систем озброєння, яке невдовзі нищитиме ворога», – йдеться в повідомленні.

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