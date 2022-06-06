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    Події в Україні

    Артилеристи навчилися застосовувати німецькі гаубиці: готові до бою (фото)

    Українські військові після теоретичних навчань перейшли до практичного вивчення - Артилеристи навчилися застосовувати німецькі гаубиці: готові до бою (фото)
    Українські військові після теоретичних навчань перейшли до практичного вивчення

    Група українських, нідерландських та німецьких фахівців зібралися разом та адаптували програмне забезпечення PzH 2000

    Українські артилеристи завершили теоретичні навчання щодо застосування німецьких гаубиць PzH 2000 та перейшли до практичного їх застосування. Про це повідомляє Оперативний ЗСУ в Телеграмі.

    «Наші артилеристи завершили теоретичну підготовку на німецьких САУ PzH 2000 та перейшли до практичного застосування. При цьому група українських, нідерландських та німецьких фахівців зібралися разом та адаптували програмне забезпечення PzH 2000. Так, наші модернізували самохідні гаубиці PzH 2000 та доопрацювали програмне забезпечення систем озброєння, яке невдовзі нищитиме ворога», – йдеться в повідомленні.

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    Артилеристи навчилися застосовувати німецькі гаубиці: готові до бою (фото)
    Артилеристи навчилися застосовувати німецькі гаубиці: готові до бою (фото)

    Як повідомлялося, Іспанія вирішила передати Україні танки Leopard – El Pais. Також США готуються відправити Україні вертольоти Мі-17.

    Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Раніше Гіркін підтвердив, що окупанти відходять з Сєвєродонецька.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна навчання Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Артилеристи навчилися застосовувати німецькі гаубиці: готові до бою (фото)