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    Економіка та фінанси

    ЄС почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ

    Польща наполягає на прийняті ще більш жорстких санкцій проти РФ - ЄС почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ
    Польща наполягає на прийняті ще більш жорстких санкцій проти РФ
    фото з відкритих джерел

    Польща наполягає на конфіскації російських активів в Європі, а не просто заморозити їх

    Європейський союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ. Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в інтерв'ю PAP.

    «Санкції повинні бути ще жорсткішими – в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи Swift. Я говорю в основному про Газпромбанк і використовується Росією у своїй промисловості», – заявив він.

    За його словами, також необхідно ввести ембарго на технології, які Росія може поставляти і використовувати у своїй промисловості.

    Яблонський підкреслив, що необхідно конфіскувати російські активи в Європі, а не просто заморозити їх. Втім, роботи з цього питання вже ведуться.

    Нагадаємо, 3 червня Європейський союз ухвалив рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії.

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    Теги: росія окупанти Польща санкції війна ембарго Україна окупація #stoprussia
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    ЄС почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ