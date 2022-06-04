ЄС почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ

Польща наполягає на прийняті ще більш жорстких санкцій проти РФ

Польща наполягає на конфіскації російських активів в Європі, а не просто заморозити їх

Європейський союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ. Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в інтерв'ю PAP.

«Санкції повинні бути ще жорсткішими – в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи Swift. Я говорю в основному про Газпромбанк і використовується Росією у своїй промисловості», – заявив він.

За його словами, також необхідно ввести ембарго на технології, які Росія може поставляти і використовувати у своїй промисловості.

Яблонський підкреслив, що необхідно конфіскувати російські активи в Європі, а не просто заморозити їх. Втім, роботи з цього питання вже ведуться.

Нагадаємо, 3 червня Європейський союз ухвалив рішення про прийняття нового пакету санкцій проти Росії.