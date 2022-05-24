Єрмак і Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу з гарантій безпеки України

Єрмак запевнив, що влада працює над тим, щоб угода між Україною та державами-гарантами була юридично зобов’язуючим документом

Єрмак запевнив, що влада працює над тим, щоб угода між Україною та державами-гарантами була юридично зобов’язуючим документом

Перший блок гарантій безпеки стосуватиметься розширення можливостей України чинити збройний опір агресору

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен очолять разом міжнародну консультативну групу, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Про це Єрмак повідомив, виступаючи на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Сьогодні я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи», – зазначив керівник Офісу глави держави.

Він висловив переконання, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та зможуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.

«Наша мета – уникнути повторення помилок минулого, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України», – зауважив Єрмак.

Він запевнив, що влада враховує досвід Будапештського меморандуму, тому працює над тим, щоб угода між Україною та державами-гарантами була юридично зобов’язуючим документом, ратифікованим згідно із законодавствами держав-гарантів.

«Для забезпечення обороноздатності України держави-гаранти мають забезпечити Збройні сили України сучасними конвенційними озброєннями та бойовою технікою без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод. Крім того, партнери можуть взяти на себе зобов’язання в галузях обміну розвідувальною інформацією, інформаційної, кібернетичної та морської безпеки. Швидке відновлення оборонного потенціалу України є одним із важливих факторів запобігання повторенню агресії», – додав Єрмак.

За його словами, перший блок гарантій безпеки стосуватиметься розширення можливостей України чинити збройний опір агресору.

Керівник ОП також констатував, що Україні буде потрібна щорічна фінансова допомога як для відбудови постраждалих внаслідок бойових дій об‘єктів, так і для розвитку оборонного сектора.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив, що членство України в НАТО зменшить ризик ядерної війни.