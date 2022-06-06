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    Новини

    Поліція Рівного перевіряє інформацію про замінування аеропорту

    На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група - Поліція Рівного перевіряє інформацію про замінування аеропорту
    На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група
    фото: пресслужба поліції

    Персонал аеропорту було евакуйовано

    Сьогодні зранку, 6 червня, до поліції Рівного надійшло повідомлення про замінування аеропорту. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Рівненської області.

    Повідомлення надійшло о 09:45. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.

    «На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП», – повідомила пресслужба.

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    Поліція Рівного перевіряє інформацію про замінування аеропорту
    Поліція Рівного перевіряє інформацію про замінування аеропорту

    Персонал аеропорту було евакуйовано.

    Нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного удару по Рівненській області 21 травня постраждали щонайменше три особи.

    Теги: росія окупанти війна замінування Україна Рівне окупація #stoprussia
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    Поліція Рівного перевіряє інформацію про замінування аеропорту