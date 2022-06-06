Поліція Рівного перевіряє інформацію про замінування аеропорту
Персонал аеропорту було евакуйовано
Сьогодні зранку, 6 червня, до поліції Рівного надійшло повідомлення про замінування аеропорту. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Рівненської області.
Повідомлення надійшло о 09:45. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи й слідчо-оперативна група.
«На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області, кінологи та слідчо-оперативна група Рівненського РУП», – повідомила пресслужба.
Персонал аеропорту було евакуйовано.
Нагадаємо, внаслідок ворожого ракетного удару по Рівненській області 21 травня постраждали щонайменше три особи.