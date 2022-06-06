Британія не злякалась погроз Путіна і передасть Україні ракетні системи

Рішення про передачу було погоджено з США, які є виробниками M270 MLRS

Велика Британія передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270. Попри нові погрози з боку президента РФ Володимира Путіна. Про це заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє BBC.

Міністр підкреслив, що саме така зброя допоможе українській стороні захиститися від російської агресії.

Уряд Великобританії не підтвердив, скільки зброї буде відправлено, але, за інформацією BBC, мова йде про три установки.

Рішення про передачу було погоджено з США, які є виробниками M270 MLRS. У Лондоні розраховують навчити українських військових використанню установок в найближчі тижні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін вкотре погрожує Україні новими ударами. Бункерний диктатор казиться через те, що Захід може надати нашій державі ракети дальньої дії. У інтерв'ю на пропагандистському каналі «Росія 1» він сказав, що Москва битиме по тих об'єктах, які ще не були атаковані.

Нагадаємо, 1 червня президент США Джо Байден повідомив, що його країни таки передасть Україні реактивні системи залпового вогню Himars.