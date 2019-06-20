Група нардепів просить Зеленського про посмертну нагороду для загиблого Тимчука
«Дмитро Тимчук за життя був дуже скромною людиною, ніколи не гнався за суспільним визнанням або нагородами», - Антон Геращенко
Група народних депутатів з фракцій «Народний Фронт», Блок Петра Порошенка та «Самопоміч» підписали звернення до президента України Володимира Зеленського з пропозицією нагородити загиблого вчора нардепа Дмитра Тимчука орденом «Свободи» (посмертно) за його значний особистий внесок у справу захисту інформаційної безпеки України. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив «фронтовик» Антон Геращенко.
«Дмитро Тимчук за життя був дуже скромною людиною, ніколи не гнався за суспільним визнанням або нагородами. Він дуже любив Україну і зробив багато для того, щоб слова правди про те, що відбувається в окупованому Криму і на Донбасі, чули і в Україні і в усьому світі», - зазначив Геращенко.
Серед підписантів - Єгор Соболєв, Мустафа Найєм, Андрій Тетерук, Павло Різаненко, Юрій Береза та інші.
Як повідомлялось, народні депутати з різних фракцій у себе на сторінках у Facebook продовжують висловлювати співчуття родичам і друзям, а також діляться своїми думками і версіями.
Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. У свою чергу голова Нацполіції Сергій Князєв розповів подробиці: обставини, за яких було виявлено тіло загиблого.
У свою чергу група «Інформаційний спротив», яку очолював загиблий напередодні нардеп Дмитро Тимчук, звернулась до ЗМІ та громадян із проханням не поширювати домислів про причини та обставини смерті нардепа, а дочекатися висновків слідства.