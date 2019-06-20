Група нардепів просить Зеленського про посмертну нагороду для загиблого Тимчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тимчук дуже любив Україну, стверджує Антон Геращенко

«Дмитро Тимчук за життя був дуже скромною людиною, ніколи не гнався за суспільним визнанням або нагородами», - Антон Геращенко

Група народних депутатів з фракцій «Народний Фронт», Блок Петра Порошенка та «Самопоміч» підписали звернення до президента України Володимира Зеленського з пропозицією нагородити загиблого вчора нардепа Дмитра Тимчука орденом «Свободи» (посмертно) за його значний особистий внесок у справу захисту інформаційної безпеки України. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив «фронтовик» Антон Геращенко.

«Дмитро Тимчук за життя був дуже скромною людиною, ніколи не гнався за суспільним визнанням або нагородами. Він дуже любив Україну і зробив багато для того, щоб слова правди про те, що відбувається в окупованому Криму і на Донбасі, чули і в Україні і в усьому світі», - зазначив Геращенко.

Серед підписантів - Єгор Соболєв, Мустафа Найєм, Андрій Тетерук, Павло Різаненко, Юрій Береза та інші.

Як повідомлялось, народні депутати з різних фракцій у себе на сторінках у Facebook продовжують висловлювати співчуття родичам і друзям, а також діляться своїми думками і версіями.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. У свою чергу голова Нацполіції Сергій Князєв розповів подробиці: обставини, за яких було виявлено тіло загиблого.

У свою чергу група «Інформаційний спротив», яку очолював загиблий напередодні нардеп Дмитро Тимчук, звернулась до ЗМІ та громадян із проханням не поширювати домислів про причини та обставини смерті нардепа, а дочекатися висновків слідства.