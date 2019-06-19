Смерть нардепа Тимчука: Князєв розповів подробиці



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Князєв: Є ряд робочих версій, серед яких можливо нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Версії кримінального характеру в тому числі будуть розглядатися

Поліція опитує свідків загибелі Тимчука

Повідомлення про те, що в одній з квартир чоловік отримав вогнепальне поранення, від якого помер на місці, надійшло сьогодні по спецлінії 102 близько 12:15. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, на місце події відразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь та керівництво відомства. Наразі експерти та криміналісти проводять ретельний огляд місця події, а слідчі та оперативники спілкуються зі свідками і мешканцями будинку.

«Попередньо вогнепальне поранення голови. Є ряд робочих версій, серед яких можливо нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Версії кримінального характеру в тому числі будуть розглядатися. В квартирі на момент вчинення правопорушення він був не сам. Тому зараз збираються свідчення громадянки, яка була присутня в цей час в квартирі, а також сусідів», - сказав Князєв.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського УП ГУНП у м. Києві. Після проведення першочергових слідчих дій поліцейські нададуть правову оцінку події.

Як повідомлялось, народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі.

Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк висловив співчуття рідним і близьким народного Тимчука.

У МВС не виключають, що Тимчука було вбито.