Група «Інформаційний спротив» зробила заяву з приводу смерті Тимчука



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Колеги Тимчука: «Дмитро завжди був справжнім професіоналом»

Вважаємо необхідним дочекатися офіційних результатів слідства, - колеги нардепа з ІС

Група «Інформаційний спротив», яку очолював загиблий напередодні нардеп Дмитро Тимчук, звернулась до ЗМІ та громадян із проханням не поширювати домислів про причини та обставини смерті нардепа.

«Вважаємо необхідним дочекатися офіційних результатів слідства. Просимо поставитися до цього прохання з розумінням та повагою», - йдеться у заяві.

Колеги Тимчука також підкреслюють, що «Дмитро завжди був справжнім професіоналом».

«Він назавжди залишиться в нашій пам’яті як людина твердих патріотичних переконань, непохитних моральних принципів, якими він ніколи не поступався. Саме завдяки людським і професійним якостям Дмитра вдалося зібрати однодумців, які з самого початку російської агресії і до цього дня захищали Україну на інформаційному фронті. Його життєвий та професійний шлях був сповнений вагомих досягнень на користь своєї Батьківщини. Ми пам’ятатимемо його як чесну, порядну людину і справжнього Офіцера», - йдеться у заяві.

Крім того, група «Інформаційний спротив» пообіцяла і надалі усіма силами відстоювати національні інтереси України. «І ми обов’язково реалізуємо всі задуми, до яких мав відношення наш загиблий колега», - підкреслили в ІС.

Колеги загиблого також подякували «усім, хто висловив нам, рідним, близьким та друзям Дмитра в цей важкий час слова підтримки та співчуття».

Нагадаємо, вчора народного депутата Дмитра Тимчука знайшли застреленим у свої квартирі. Глава держави Володимир Зеленський назвав великою втратою загибель Тимчука.

Після того, як у залі парламенту прозвучала новина про загибель нардепа Дмитра Тимчука, у Верховній Раді вшанували пам'ять нардепа хвилиною мовчання.

У МВС не виключають, що Тимчука було вбито, однак розглядають і інші версії, серед яких - необережне поводження зі зброєю.

В коментарі «Главкому» військовий експерт Ігор Романенко підкреслив: не вірить у те, що Тимчук міг застрелитися випадково під час чистки зброї. У свою чергу у «Народному фронті» припускають, що загибель Тимчука - це замасковане вбивство.

У ЗМІ пізніше повідомили, посилаючись на слова переляканої дружини Тимчука, що нардеп не чистив зброю, а грався нею: то вставляв, то виймав магазин, пересмикував затвор, натискав на курок «вхолосту». Зі слів жінки, вона просила його не робити цього, покласти пістолет, але він не слухав. Далі, вона каже, що відвернулася - і у цей момент пролунав постріл.