Замасковане вбивство чи суїцид через посттравматичний синдром: версії нардепів щодо загибелі Тимчука



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Богомолець не виключає, що Тимчук страждав від посттравматичного синдрому

Купрій вважає, що шукати відповіді на питання про причину смерті «треба шукати всередині родини»

Народні депутати з різних фракцій у себе на сторінках у Facebook продовжують висловлювати співчуття родичам і друзям загиблого вчора Дмитра Тимчука, а також діляться своїми думками і версіями.

Так, нардеп від Блоку Петра Порошенка Ольга Богомолець сьогодні написала: «Щоб кадровий військовий загинув при чистці зброї - це міф... Або вбивство, або свідоме позбавлення себе життя».

На думку Богомолець, якщо це було вбивство – «то чітко і професійно розраховане і виконане».

«Якщо свідоме позбавлення себе життя, то не маємо права забувати про ПТСР..», - додала вона.

ПТСР – посттравматичний синдром, скоріше за все цей розлад діагностують у того, хто: втратив друзів чи побратимів, бачив мертвих, стріляв, перебував під обстрілом, непокоївся щодо рідних, почувався зрадженим та потрапляв у полон чи оточення.

Як відомо, Тимчук був військовим, у 1995-1997 роках проходив службу у військах протиповітряної оборони. З 1997 по 2000 роки працював у штабі Національної гвардії. З 2000 по 2012 роки працював в різних структурних підрозділах Міністерства оборони України. Під час службових відряджень працював в українських контингентах миротворчих сил ООН в Іраку (тричі), Лівані та Косові.

Її колега, позафракційний Віталій Купрій, написав у соцмережі таке: «Поцілити самому собі в голову з необережності - абсурд. Вже був Кравченко колись((. Самогубство? Тоді дивне і не зрозуміле. Малоймовірно. Політичні мотиви? Так він був завжди тихіше води, нижче трави. Шукати правду треба всередині родини».

Як повідомлялось, вчора нардеп від «Народного фронту» Антон Геращенко у себе у Facebook повідомив про загибель Тимчука і написав, що його колега загинув під час чистки нагородної зброї. Втім, через якийсь час він відредагував допис, змінив формулювання.

Як повідомлялось, вчора перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук заявив, що не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув Тимчук, і не виключає, що парламентарія могли вбити. «Як офіцер я особисто не вірю в те, що це нещасний випадок у результаті чищення зброї... Дмитро Тимчук, окрім того що державний діяч, він із 2014 року разом із колегами дуже ретельно, професійно, якісно висвітлював агресію Російської Федерації, участь військових: офіцерів, генералів, підрозділів російської регулярної армії - в агресії проти України», - сказав Тетерук.

«Все це дає підстави вважати, що ми матимемо версію замаскованого вбивства під самогубство», - додав він.

Як повідомлялось, у Міністерстві внутрішніх справ розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. У свою чергу голова Нацполіції Сергій Князєв розповів подробиці: обставини, за яких було виявлено тіло загиблого.

У свою чергу група «Інформаційний спротив», яку очолював загиблий напередодні нардеп Дмитро Тимчук, звернулась до ЗМІ та громадян із проханням не поширювати домислів про причини та обставини смерті нардепа, а дочекатися висновків слідства.