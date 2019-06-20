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    Замасковане вбивство чи суїцид через посттравматичний синдром: версії нардепів щодо загибелі Тимчука

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    Богомолець не виключає, що Тимчук страждав від посттравматичного синдрому - Замасковане вбивство чи суїцид через посттравматичний синдром: версії нардепів щодо загибелі Тимчука
    Богомолець не виключає, що Тимчук страждав від посттравматичного синдрому

    Купрій вважає, що шукати відповіді на питання про причину смерті «треба шукати всередині родини»

    Народні депутати з різних фракцій у себе на сторінках у Facebook продовжують висловлювати співчуття родичам і друзям загиблого вчора Дмитра Тимчука, а також діляться своїми думками і версіями.

    Так, нардеп від Блоку Петра Порошенка Ольга Богомолець сьогодні написала: «Щоб кадровий військовий загинув при чистці зброї - це міф... Або вбивство, або свідоме позбавлення себе життя».

    На думку Богомолець, якщо це було вбивство – «то чітко і професійно розраховане і виконане».

    «Якщо свідоме позбавлення себе життя, то не маємо права забувати про ПТСР..», - додала вона.

    ПТСР – посттравматичний синдром, скоріше за все цей розлад діагностують у того, хто: втратив друзів чи побратимів, бачив мертвих, стріляв, перебував під обстрілом, непокоївся щодо рідних, почувався зрадженим та потрапляв у полон чи оточення.

    Як відомо, Тимчук був військовим, у 1995-1997 роках проходив службу у військах протиповітряної оборони. З 1997 по 2000 роки працював у штабі Національної гвардії. З 2000 по 2012 роки працював в різних структурних підрозділах Міністерства оборони України. Під час службових відряджень працював в українських контингентах миротворчих сил ООН в Іраку (тричі), Лівані та Косові.

    Її колега, позафракційний Віталій Купрій, написав у соцмережі таке: «Поцілити самому собі в голову з необережності - абсурд. Вже був Кравченко колись((. Самогубство? Тоді дивне і не зрозуміле. Малоймовірно. Політичні мотиви? Так він був завжди тихіше води, нижче трави. Шукати правду треба всередині родини».

    Як повідомлялось, вчора нардеп від «Народного фронту» Антон Геращенко у себе у Facebook повідомив про загибель Тимчука і написав, що його колега загинув під час чистки нагородної зброї. Втім, через якийсь час він відредагував допис, змінив формулювання.

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    Як повідомлялось, вчора перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук заявив, що не вірить у версію нещасного випадку, внаслідок якого загинув Тимчук, і не виключає, що парламентарія могли вбити.  «Як офіцер я особисто не вірю в те, що це нещасний випадок у результаті чищення зброї... Дмитро Тимчук, окрім того що державний діяч, він із 2014 року разом із колегами дуже ретельно, професійно, якісно висвітлював агресію Російської Федерації, участь військових: офіцерів, генералів, підрозділів російської регулярної армії - в агресії проти України», - сказав Тетерук.

    «Все це дає підстави вважати, що ми матимемо версію замаскованого вбивства під самогубство», - додав він.

    Як повідомлялось, у Міністерстві внутрішніх справ розглядають три версії загибелі нардепа Тимчука: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. У свою чергу голова Нацполіції Сергій Князєв розповів подробиці: обставини, за яких було виявлено тіло загиблого.

    У свою чергу група «Інформаційний спротив», яку очолював загиблий напередодні нардеп Дмитро Тимчук, звернулась до ЗМІ та громадян із проханням не поширювати домислів про причини та обставини смерті нардепа, а дочекатися висновків слідства.

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