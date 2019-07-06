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    Грузія відкликала посла в Україні

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    Гела Думбадзе - Грузія відкликала посла в Україні
    Гела Думбадзе

    Разом з Думбадзе будуть замінені кілька дипломатів

    Міністерство закордонних справ Грузії відкликало надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе.

    Про це повідомляє видання «Грузія Online».

    Повідомлення про це, за розпорядженням президента Грузії, посол отримав у суботу вранці. Разом з Думбадзе будуть замінені кілька дипломатів.

    У МЗС Грузії пояснили, що посла відкликали з метою призначення його на іншу посаду.

    «Як відомо, призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося і у випадку з Гелою Думбадзе. Міністерство вважало за потрібне використати його ресурс у центральному апараті – на позиції посла з особливих доручень, і йому буде довірена сфера, в якій вони мають великий досвід діяльності. Про це відомо і пану Думбадзе, і це рішення було ухвалено в результаті консультацій з ним», – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

    Як зазначає видання, на місце посла Грузії в Україні розглядають дві кандидатури – колишній посол Грузії Григол Катамадзе і Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

    Гела Думбадзе був надзвичайним і повноважним послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.

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