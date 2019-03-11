Гуайдо закликав запровадити у Венесуелі надзвичайний стан



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Гуайдо пропонує зобов’язати армію Венесуели мобілізувати усі необхідні сили для захисту життєво важливих об’єктів і співробітників компанії Corpoelec

Виконувач обов’язків президента Венесуели Хуан Гуайдо пропонує введення надзвичайного стану строком на 30 днів

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав парламент запровадити режим надзвичайного стану через проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляється в акаунті Національної асамблеї Венесуели в Twitter.

«Виконувач обов’язків президента Хуан Гуайдо направив до Національної асамблеї республіки запит про запровадження в країні режиму надзвичайного стану строком на 30 днів через катастрофу, пов’язану з перебоями в електропостачанні», - йдеться у повідомленні.

Гуайдо пропонує зобов’язати армію Венесуели мобілізувати усі необхідні сили для захисту життєво важливих об’єктів і співробітників компанії Corpoelec.

Раніше він уже заявляв про намір ініціювати запровадження надзвичайного стану для того, щоб отримати міжнародну допомогу, потрібну для відновлення роботи систем електропостачання.

Як відомо, 7 березня столиця Каракас та більшість регіонів Венесуели залишилися без світла. Причиною цього, на думку національної електрокомпанії, став саботаж на найбільшій у Венесуелі ГЕС імені Сімона Болівара. Чинний президент-соціаліст Ніколас Мадуро, зі свого боку, заявив, що за це відповідальний «американський імперіалізм». Вашингтон категорично відкидає ці звинувачення.

Нагадаємо, віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що понеділок, 11 березня, оголошено в країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.

Джерело: Укрінформ