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    Гуайдо закликав запровадити у Венесуелі надзвичайний стан

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    <p>Гуайдо пропонує зобов&rsquo;язати армію Венесуели мобілізувати усі необхідні сили для захисту життєво важливих об&rsquo;єктів і співробітників компанії Corpoelec</p> - Гуайдо закликав запровадити у Венесуелі надзвичайний стан

    Гуайдо пропонує зобов’язати армію Венесуели мобілізувати усі необхідні сили для захисту життєво важливих об’єктів і співробітників компанії Corpoelec

    Виконувач обов’язків президента Венесуели Хуан Гуайдо пропонує введення надзвичайного стану строком на 30 днів

    Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав парламент запровадити режим надзвичайного стану через проблеми з електропостачанням.

    Про це повідомляється в акаунті Національної асамблеї Венесуели в Twitter.

    «Виконувач обов’язків президента Хуан Гуайдо направив до Національної асамблеї республіки запит про запровадження в країні режиму надзвичайного стану строком на 30 днів через катастрофу, пов’язану з перебоями в електропостачанні», - йдеться у повідомленні.

    Гуайдо пропонує зобов’язати армію Венесуели мобілізувати усі необхідні сили для захисту життєво важливих об’єктів і співробітників компанії Corpoelec.

    Раніше він уже заявляв про намір ініціювати запровадження надзвичайного стану для того, щоб отримати міжнародну допомогу, потрібну для відновлення роботи систем електропостачання.

    Як відомо, 7 березня столиця Каракас та більшість регіонів Венесуели залишилися без світла. Причиною цього, на думку національної електрокомпанії, став саботаж на найбільшій у Венесуелі ГЕС імені Сімона Болівара. Чинний президент-соціаліст Ніколас Мадуро, зі свого боку, заявив, що за це відповідальний «американський імперіалізм». Вашингтон категорично відкидає ці звинувачення.

    Нагадаємо, віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що понеділок, 11 березня, оголошено в країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.

    Джерело: Укрінформ

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