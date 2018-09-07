Губернатор Херсонщини закликав не панікувати через хімічні викиди в Криму



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Завод в Криму

Як зазначив Гордєєв, вагітних та дітей з семи населених пунктів тимчасово перемістять до Скадовського району

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв заявив, що інформація про можливі випари з кислотного накопичувача на кримському заводі «Титанові інвестиції» не підтвердилася.

«Про це я повідомив під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, яка відбулася у Каланчаку. Підкреслю, що вчора з'явилося повідомлення президента України про те, що російські військові під час навчань здійснювали постріли - і все потрапило в кислотний накопичувач та в інші споруди на території заводу», - написав 7 вересня Гордєєв на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Він заявив, що за інформацією від працівників з самого заводу в Армянську, дуже велика частина кадрового складу перебуває на лікарняному.

«У самому Армянську велика концентрація сірчастого ангідриту та багато скарг серед жителів міста. Окупаційна влада вивозить дітей. Також багато людей поїхали в Україну, на материк», - зазначив губернатор.

За його словами, до вчорашнього дня в Херсонській області не було зафіксовано жодного випадку погіршення здоров'я. Два дні працювала обласна бригада лікарів, які оглянули більше 846 чоловік. У 16 дітей були схожі симптоми, але діагноз не підтвердився.

«Причин для паніки в Херсонській області немає!» - заявив Гордєєв.

При цьому він повідомив: «Вчора змінився вітер, і зачепив КПВВ «Каланчак» та «Чаплинка». 37 прикордонників отримали отруєння, п’ятьох направлено до шпиталю в Одесу для більш широкого медичного лікування. Щоб мінімізувати негативний вплив на жителів прикордонних районів, була припинена робота КПВВ».

Також, за словами губернатора, призупинено навчальний процес у с.Преображенка, смт Мирному, с. Макарівка, с.Ставки, с.Григорівка, с. Гаврилівка, с.Олексіївка та у інших невеличких населених пунктах, дітей готують до позапланового оздоровлення у Скадовську.

«Вагітних та дітей з цих семи населених пунктів тимчасово перемістять до Скадовського району», - написав Гордєєв.

Крім цього, 7 вересня він опублікував свіжі фото, які свідчать, що діяльність заводу «Титанові інвестиції», очевидно, була призупинена.

«Візуально «Титан» зупинений. Чекаємо на підтвердження», - прокоментував фото губернатор Херсонщини.

Нагадаємо, прокуратура в Херсонській області відкрила кримінальне провадження за фактом викидів в атмосферу хімічних речовин в Криму.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з заводу «Титан».

37 прикордонників отруїлися через шкідливі викиди.

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