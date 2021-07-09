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    Хакерська атака Росії: відомо, чому не працював сайт ВМС України

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    Сайт зазнав атаки хакерів - Хакерська атака Росії: відомо, чому не працював сайт ВМС України
    Сайт зазнав атаки хакерів

    Росія організовує інформаційні операції проти України

    Вебпортал Міністерства оборони України зазнав кібератаки від російських хакерів. Таку причину несправності у роботі сайту Військово-морських сил України назвала пресслужба Міноборони.

    Загрозу усунули, роботу сайту ВМС буде відновлять найближчим часом.

    «Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля», – заявили в міністерстві.

    Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня перестав працювати сайт Військово-морських сил України.

    При спробі завантажити веб-ресурс Військово-морських сил Збройних сил України браузер видавав повідомлення: «Немає зв’язку із сайтом».

    Зазначимо, 6 липня близько години не працювали сайти Офісу президента, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та Державної служби спеціального зв'язку та захисту.

    У Державній службі зв'язку та інформації пояснили причину «падіння» сайтів державних структур ввечері 6 липня. За їх даними, трапились хакерські атаки.

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    Теги: Росія Міноборони ВМС
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    Хакерська атака Росії: відомо, чому не працював сайт ВМС України