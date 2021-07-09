Хакерська атака Росії: відомо, чому не працював сайт ВМС України
Росія організовує інформаційні операції проти України
Вебпортал Міністерства оборони України зазнав кібератаки від російських хакерів. Таку причину несправності у роботі сайту Військово-морських сил України назвала пресслужба Міноборони.
Загрозу усунули, роботу сайту ВМС буде відновлять найближчим часом.
«Росія цілеспрямовано проводить інформаційні операції проти України. До цих дій залучені структури інформаційно-психологічних операцій Південного військового округу ЗС РФ при підтримці кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів та всієї пропагандистської машини Кремля», – заявили в міністерстві.
Нагадаємо, сьогодні у другій половині дня перестав працювати сайт Військово-морських сил України.
При спробі завантажити веб-ресурс Військово-морських сил Збройних сил України браузер видавав повідомлення: «Немає зв’язку із сайтом».
Зазначимо, 6 липня близько години не працювали сайти Офісу президента, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та Державної служби спеціального зв'язку та захисту.
У Державній службі зв'язку та інформації пояснили причину «падіння» сайтів державних структур ввечері 6 липня. За їх даними, трапились хакерські атаки.