Кібератака в США: Байден доручив провести розслідування

Поки в США не впевнені в тому, що до нової масштабної хакерської атаки причетна Росія. Спецслужби розслідують інцидент.

США дадуть відповідь Росії, якщо виявиться, що країна причетна до недавньої хакерської атаки на компанію Kaseya. Однак, поки в США точно не знають, хто стоїть за кібератакою, заявив президент країни Джо Байден. Про це повідомляє Reuters.

Байден зазначив, що доручив спецслужбам провести розслідування.

«Ми не впевнені, що це росіяни... Спочатку передбачалося, що це не російський уряд, але ми поки не впевнені«, - заявив Байден, коментуючи інцидент.

Раніше стало відомо, що напередодні Дня Незалежності США, який відзначається 4 липня, американська IT-фірма Kaseya піддалася кібератаці, в результаті чого постраждали не менше 200 компаній, що використовують її програмне забезпечення.

Нагадаємо, в ході саміту в Швейцарії Байден передав президенту РФ Володимиру Путіну список секторів економіки та інфраструктури, які не повинні піддаватися кібератакам.