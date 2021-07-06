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    В Україні масово «лягли» сайти силовиків і президента

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    Сайти президента та кількох силових структур не працюють - В Україні масово «лягли» сайти силовиків і президента
    Сайти президента та кількох силових структур не працюють
    Фото з відкритих джерел

    Не працюють сайти СБУ, НАБУ, ДБР і Офісу президента

    Сьогодні ввечері раптово перестали працювати сайти низки державних органів України. Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, а тепер не працюють сайти СБУ, НАБУ та інших структур.

    Станом на зараз відомо, що працювати перестали сайти:

    • Офісу президента;
    • Служби безпеки України;
    • Національного антикорупційного бюро;
    • Служби зовнішньої розвідки;
    • Держслужби спецзвязку та захисту;
    • Державного бюро розслідувань.

    Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі цих веб-сайтів.

    Тим часом в Офісі президента кажуть, що не знають, чи могли проблеми з сайтом виникнути через кібератаку.

    До слова, напередодні експерти назвали мобільні додатки, які крадуть пароль до Facebook.

    Теги: СБУ НАБУ кібератака інтернет технології аварія Офіс президента хакер
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    В Україні масово «лягли» сайти силовиків і президента