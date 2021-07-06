В Україні масово «лягли» сайти силовиків і президента

Сайти президента та кількох силових структур не працюють

Не працюють сайти СБУ, НАБУ, ДБР і Офісу президента

Сьогодні ввечері раптово перестали працювати сайти низки державних органів України. Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, а тепер не працюють сайти СБУ, НАБУ та інших структур.

Станом на зараз відомо, що працювати перестали сайти:

Офісу президента;

Служби безпеки України;

Національного антикорупційного бюро;

Служби зовнішньої розвідки;

Держслужби спецзвязку та захисту;

Державного бюро розслідувань.

Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі цих веб-сайтів.

Тим часом в Офісі президента кажуть, що не знають, чи могли проблеми з сайтом виникнути через кібератаку.

До слова, напередодні експерти назвали мобільні додатки, які крадуть пароль до Facebook.