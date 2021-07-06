В Україні масово «лягли» сайти силовиків і президента
Не працюють сайти СБУ, НАБУ, ДБР і Офісу президента
Сьогодні ввечері раптово перестали працювати сайти низки державних органів України. Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, а тепер не працюють сайти СБУ, НАБУ та інших структур.
Станом на зараз відомо, що працювати перестали сайти:
- Офісу президента;
- Служби безпеки України;
- Національного антикорупційного бюро;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Держслужби спецзвязку та захисту;
- Державного бюро розслідувань.
Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі цих веб-сайтів.
Тим часом в Офісі президента кажуть, що не знають, чи могли проблеми з сайтом виникнути через кібератаку.
До слова, напередодні експерти назвали мобільні додатки, які крадуть пароль до Facebook.