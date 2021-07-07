Атакували хакери. Кіберфахівці назвали причину «падіння» сайтів президента та СБУ

Сайти офісу президента, Служби безпеки та інших державних структур ввечері 6 липня раптово перестали працювати

У Державній службі зв'язку та інформації пояснили причину «падіння» сайтів державних структур ввечері 6 липня. За їх даними, трапились хакерські атаки.

Як повідомляє служба, 6 липня у другій половині дня відбувся аварійний технічний збій в роботі Інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів президента України, Служби безпеки України та інших органів державної влади України.

Державним центром кіберзахисту Держспецзв‘язку визначено, що причинами технічного збою були:

атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;

мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів.

Засобами Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксовано аномальні події на обладнанні системи захищеного доступу державних органів до мережі інтернет.

За результатами атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент, триває розслідування.

6 липня близько години не працювали сайти Офісу президента, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро та Державної служби спеціального зв'язку та захисту.

В Офісі президента спершу запевняли, що на сайти не здійснювали хакерську атаку, вони нібито перестали працювати з технічних причин.

Також стало відомо, що російські хакери зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США. Згодом з'ясувалося, що хакери, які зламали сервер Національного комітету Республіканської партії США, не змогли отримати дані.

Microsoft повідомила про нові кібератаки хакерського угруповання Nobelium щодо користувачів компанії і їх даних в 36 країнах. За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атаками на клієнтів SolarWinds в США.

Нагадаємо, 18 червня Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти чотирьох юридичних і шести фізичних осіб, причетних до розробки комп’ютерного вірусу NotPetya. У Радбезі стверджують, що розробники вірусу причетні до російських спецслужб.

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