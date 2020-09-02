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    В Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус

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    В Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус

    За добу - 2495 нових захворювань на Covid-19

    Станом на ранок 2 вересня в Україні виявили 2495 нових хворих на коронавірус. Це на 407 хворих більше, ніж днем раніше. Найбільше заражень зафіксовано у Києві, Харківській, Одеській, Львівській областях. 

    Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

    Загальна кількість хворих на Covid-19 в Україні сягнула 125 798. Також відомо, що 1 015 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень, що є також своєрідним антирекордом.

    Попередній добовий рекорд був 28 серпня — тоді Covid-19 виявили у 2 481 людини.

    Найбільше нових випадків виявили у Києві (332) та Харківській області (302). Також понад 100 випадків у Львівській (204), Одеській (203), Тернопільській (201), Івано-Франківській (174), Рівненській (127) та Хмельницькій (111) областях.

    Зазначимо, що днем раніше було виявлено 2088 нових хворих на коронавірус. При чому за позаминулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      123303
    • Хворіють
      62896
    • Одужали
      57802
    • Померли
      2605

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.


    медицина хвороби вірус коронавірус
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