В Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус
За добу - 2495 нових захворювань на Covid-19
Станом на ранок 2 вересня в Україні виявили 2495 нових хворих на коронавірус. Це на 407 хворих більше, ніж днем раніше. Найбільше заражень зафіксовано у Києві, Харківській, Одеській, Львівській областях.
Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.
Загальна кількість хворих на Covid-19 в Україні сягнула 125 798. Також відомо, що 1 015 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень, що є також своєрідним антирекордом.
Попередній добовий рекорд був 28 серпня — тоді Covid-19 виявили у 2 481 людини.
Найбільше нових випадків виявили у Києві (332) та Харківській області (302). Також понад 100 випадків у Львівській (204), Одеській (203), Тернопільській (201), Івано-Франківській (174), Рівненській (127) та Хмельницькій (111) областях.
Зазначимо, що днем раніше було виявлено 2088 нових хворих на коронавірус. При чому за позаминулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.
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Всього123303
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Хворіють62896
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Одужали57802
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Померли2605
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.