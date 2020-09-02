В Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За добу - 2495 нових захворювань на Covid-19

Станом на ранок 2 вересня в Україні виявили 2495 нових хворих на коронавірус. Це на 407 хворих більше, ніж днем раніше. Найбільше заражень зафіксовано у Києві, Харківській, Одеській, Львівській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Загальна кількість хворих на Covid-19 в Україні сягнула 125 798. Також відомо, що 1 015 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень, що є також своєрідним антирекордом.

Попередній добовий рекорд був 28 серпня — тоді Covid-19 виявили у 2 481 людини.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (332) та Харківській області (302). Також понад 100 випадків у Львівській (204), Одеській (203), Тернопільській (201), Івано-Франківській (174), Рівненській (127) та Хмельницькій (111) областях.

Зазначимо, що днем раніше було виявлено 2088 нових хворих на коронавірус. При чому за позаминулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.



