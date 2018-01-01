Харківський суд продовжив арешт соратника Медведчука

Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката Лесика про зміну йому запобіжного заходу

Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід голові Харківської територіальної ради руху «Український вибір – Право народу» Андрію Лесику, якого підозрюють у сепаратизмі. Про це повідомляє прес-служба суду. «Продовжити підозрюваному Лесику А.А. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі



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Підозрюваний у сепаратизмі Андрій Лесик

Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката Лесика про зміну йому запобіжного заходу

Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід голові Харківської територіальної ради руху «Український вибір – Право народу» Андрію Лесику, якого підозрюють у сепаратизмі.

Про це повідомляє прес-служба суду.

«Продовжити підозрюваному Лесику А.А. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27) у межах строку досудового розслідування на 60 днів – до 30 березня 2018 року включно», – йдеться у заяві.

Цим же рішенням суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката Лесика про зміну йому запобіжного заходу.

Лесик – глава Харківської організації «Український вибір» Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

Як відомо, екс-депутат Харківської міськради від партії «Відродження» Андрій Лесик був затриманий і доставлений до суду 15 грудня, йому обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО без права застави.

Нагадаємо, Лесик заарештований без можливості внесення застави до 6 лютого.

Лесику оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади.

За даними слідства, будучи депутатом Харківської міськради, Лесик закликав до зміни меж території України. У своїх публічних виступах він закликав блокувати транспортні розв'язки, щоб не давати пересуватися містом військовим і поліції, а також провести незаконний референдум і не підкорятися законній державній владі.

Лесик був затриманий у Луганській області 15 грудня на Луганщині і доставелений до Харкова для обрання запобіжного заходу.

У травні 2016 року Андрій Лесик рішенням позачергової сесії позбавлений депутатського мандату як проросійський депутат-піарник.

Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

У квітні цього року мер Харкова Геннадій Кернес обізвав екс-депутата та прогнав з міськради. «Я прошу вас, шановний клоун на ім'я Дід Мороз, ідіть туди, звідки ви прийшли»,- сказав Кернес Лесику.