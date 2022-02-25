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    Харків’яни сховалися у метро від обстрілів російських військ (фото)

    Люди розташовуються на нічліг на самих платформах, у поїздах та на сходах метро. - Харків’яни сховалися у метро від обстрілів російських військ (фото)

    Люди розташовуються на нічліг на самих платформах, у поїздах та на сходах метро.

    фото з відкритих джерел

    На станціях підземки – люди з маленькими дітьми та домашніми тваринами

    Мешканці Харкова масово перечікують цю ніч у місцевому метро після російської військової агресії, що відбулася 24 лютого. Відповідні світлини поширюють харківські ЗМІ.

    Люди розташовуються на нічліг на самих платформах, у поїздах та на сходах метро.

    «Дуже багато іноземних студентів з Індії, харків'яни з маленькими дітьми, люди також взяли із собою собак, котів та навіть ручних щурів. За гучномовцем у підземці дають оголошення про необхідність дотримуватися чистоти», – повідомляють місцеві журналісти зі станції «Перемога».

    Разом з тим, мер Харкова Ігор Терехов заявив у коментарі «1+1», що в місті зараз є достатній запас їжі. Проте він планує невдовзі звернутися до підприємців, щоб уникнути дефіциту.

    Також градоначальник підтвердив, що в Харкові був певний ажіотаж на продукти й були черги. Проте одразу додав, що це зумовлено лише тривогою та бажанням зробити покупки про запас.

    Як повідомляв «Главком, президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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    Теги: Харків метро армія війна мер
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    Харків’яни сховалися у метро від обстрілів російських військ (фото)