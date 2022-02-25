Окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції

Втрата контролю над ЧАЕС – це одна із найсерйозніших загроз у Європі сьогодні

Співробітники Чорнобильської електростанції опинилися у заручниках російських окупантів. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час пресконференції, пише The Guardian.

«Ми обурені достовірними повідомленнями про те, що російські солдати зараз тримають в заручниках персонал чорнобильських об’єктів. Це незаконне та небезпечне захоплення заручників, яке може зруйнувати звичайні зусилля державної служби, необхідні для підтримки та захисту об’єктів ядерних відходів, очевидно, викликає неймовірну тривогу та серйозне занепокоєння. Ми засуджуємо це і просимо їх звільнити», – йдеться у повідомленні Білого дому.

Як відомо, Збройні сили 24 лютого, під час бою з путінською армією, втратили контроль над ЧАЕС. Це одна із найсерйозніших загроз у Європі сьогодні.

Співробітники Чорнобильської атомної електростанції засняли відео, як російські окупаційні війська вторглися на територію стратегічного об'єкта України.

Також радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що відбувається у зоні ЧАЕС та чи контролює Україна цей об'єкт.

«Знаючи звички росіян, напевно, вони вже готують провокаційні речі на ЧАЕС. Або скористаються пошкодженнями, отриманими об'єктами під час атаки, щоб звинуватити в цьому Україну, або самі зашкодять ці безумовно найнебезпечніші об'єкти», – резюмував радник глави Офісу президента.



