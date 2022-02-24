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    Події в Україні

    Якщо Путін не отримає гідної відсічі, він піде далі – Зеленський звернувся до ЄС

    Президент України: &laquo;Ми запитали про членство в НАТО &ndash; відповіді не почув&raquo; - Якщо Путін не отримає гідної відсічі, він піде далі – Зеленський звернувся до ЄС
    Президент України: «Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув»
    фото: Володимир Зеленський/ Facebook

    Глава України звернувся до Європи із проханням про допомогу

    Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради, стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі.

    Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН.

    Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув», – написав президент.

    Зараз Україна потребує міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій.

    Як відомо, Рада ЄС узгодила додаткові санкції проти РФ.

    Нагадаємо, армія готова до нових атак Кремля – Міноборони.

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    Теги: ЄС НАТО санкції ООН ембарго Путін Володимир Зеленський Україна президент
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    Якщо Путін не отримає гідної відсічі, він піде далі – Зеленський звернувся до ЄС