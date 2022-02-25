Ворог хоче оточити Київ. Блінкен розповів про нові плани Кремля

Кремль давно готував холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не бачили з часів Другої світової війни

Держсекретар США заявив, що російські загарбники мають намір оточити Київ і загрожувати йому. Тоні Блінкен заявив про це, виступаючи на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

«Ми вважаємо, що Москва розробила плани щодо масових порушень прав людини для українському народу», – сказав він.

«Протягом кількох місяців Росія займалася удаваною дипломатією, наполягаючи на тому, що вона не має намірів вторгнутися в Україну. Весь цей час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не бачили з часів Другої світової війни, – повідомив Ентоні Блінкен на спеціальному засіданні ОБСЄ.

Він наголосив, що дії Росії «ображають демократію, права людини та людську порядність».

Повідомляється, що все міжнародне співтовариство «тепер ясно бачить повну відмову Росії від зобов’язань, взятих нею перед світом».

«Ми цього ніколи не забудемо», – сказав Блінкен.

Він також нагадав, що і Росія та Україна є державами-учасницями ОБСЄ.

Також Блінкен повідомив, що США мають намір поставляти нові партії озброєнь Україні.

На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.

Читайте також: