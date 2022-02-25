Кожні дві години відправляємо хлопців до бойових частин захищати Україну – мер Івано-Франківська

Також місто готується зустрічати внутрішніх переселенців, котрі приїжджатимуть до Західної України. Для цього створено Центр прийому і координації дій.

Посадовець запевнив, що ситуація у місті залишається контрольованою

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про піднесений бойовий дух містян на фоні нападу Росії на Україну.

«Кожні дві години відправляємо хлопців до бойових частин, є черги у військкомати і територіальну оборону. Маємо захистити Київ та Україну», – сказав він у коментарі програми «Право на владу», повідомляє «Главком».

Марцінків нагадав, що о 7 ранку 24 лютого окупанти обстріляли військовий аеропорт Івано-Франківська, загорілися цистерни. Однак обійшлося без жертв.

Мер зауважив, що ситуація у місті залишається контрольованою, громадський транспорт і комунальні служби працюють.

Також місто готується зустрічати внутрішніх переселенців, котрі приїжджатимуть до Західної України. Для цього створено Центр прийому і координації дій.

Як повідомляв «Главком», міністр оборони Олексій Резніков звернувся до громадян України щодо ситуації з відбиттям російського нападу на Україну. Про це йдеться на сторінці міністра у Facebook.

«Шановні співгромадяни! Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Збройні Сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно тримають оборону. До спротиву поступово долучається весь народ. Тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони.

Важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці. Непроста ситуація на півдні країни. Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон.

Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант. Але наша армія готова його зустріти. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше.

Світ починає вводити санкції. У Росії почалися антивоєнні виступи. Вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства. Ми на своїй землі і не відступимо. І обов’язково переможемо! Слава Україні!», – написав Резніков.

Нагадаємо, Польща у захваті від стійкості українських військових – Кулеба.

Сьогодні ввечері ЗСУ повернули під свій контроль Гостомельський аеродром.