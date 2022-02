США готові прийняти українських біженців – Білий дім

Сполучені Штати готові прийняти українців через повномасштабне вторгнення Росії, але сподіваються, що більшість з них осядуть у країнах Євросоюзу. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

«США готові прийняти українських біженців, але ми очікуємо, що більшість захоче поїхати до Європи та сусідніх країн», – сказала Псакі.

При цьому вона зазначила, що за останні 24 години зафіксовано збільшення потоку біженців до Польщі. За її словами, наразі Вашингтон працює з європейськими країнами щодо створення умов для розміщення українців.

«Ми підтримуємо обговорення з нашими союзниками на дану тему вже деякий час», – заявила речниця Білого дому.

