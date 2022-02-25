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    США готові прийняти українських біженців – Білий дім

    Американці готові прихистити українців, які тікатимуть від російської агресії&nbsp; - США готові прийняти українських біженців – Білий дім
    Американці готові прихистити українців, які тікатимуть від російської агресії 
    фото: ЕРА

    Вашингтон очікує, що більшість біженців з України залишиться в ЄС

    Сполучені Штати готові прийняти українців через повномасштабне вторгнення Росії, але сподіваються, що більшість з них осядуть у країнах Євросоюзу. Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

    «США готові прийняти українських біженців, але ми очікуємо, що більшість захоче поїхати до Європи та сусідніх країн», – сказала Псакі.

    При цьому вона зазначила, що за останні 24 години зафіксовано збільшення потоку біженців до Польщі. За її словами, наразі Вашингтон працює з європейськими країнами щодо створення умов для розміщення українців.

    «Ми підтримуємо обговорення з нашими союзниками на дану тему вже деякий час», – заявила речниця Білого дому.

    Напередодні стало відомо, що Євросоюз готовий прийняти необмежену кількість біженців з України.

    24 лютого на підтримку України виступили 48 держав та п’ять міжнародні організацій.

    До слова, Зеленський після перемовин із союзниками оголосив створення антипутінської коаліції.

    За даними Білого дому та американської розвідки, ворог хоче оточити Київ.

    На початку доби 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що у Київ просочились російські диверсанти. «Маємо інформацію що у Київ зайшли диверсійні групи ворога, тому я дуже прошу киян – будьте уважними, дотримуйтесь правил комендантської години», – закликав Зеленський.

    Він додав, що залишається в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Тим часом у Міністерстві оборони повідомили, що «визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва».

    Раніше Зеленський повідомив, що Росія позначила його як «ціль номер один», але він зі своєю родиною залишається у Києві.

    До слова, киянам роздаватимуть зброю: де отримати.

    Важливо пам'ятати. що у Києві ввели комендантську годину. Вона діє з 22 години до 7 ранку.

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    Теги: ЄС окупанти США війна агресія українці Вашингтон біженці
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    США готові прийняти українських біженців – Білий дім