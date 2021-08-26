Хасида, який влаштував бійку в Умані, депортують

Чоловіку протягом трьох років заборонений в'їзд до України

Поліція Умані склала на порушника-хасида адміністративний протокол. Його вирішили повернути до Ізраїлю. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

22 серпня на вулиці Пушкіна між прочанами стався конфлікт. 19-річний громадянин Ізраїлю влаштував бійку та завдав незначних тілесних ушкоджень своєму опоненту.

Поліцейські склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Окрім того, спільно з працівниками міграційної служби Умані, було прийнято рішення про обмеження терміну перебування іноземця на території України та заборону в’їзду протягом трьох років.

Нагадаємо, на тлі нового зростання заражень коронавірусом і занепокоєнь з приводу можливого впровадження в Ізраїлі нового локдауну під час юдейських осінніх свят брацславські хасиди та шанувальники рабина Нахмана завчасно масово виїжджають до Умані.

До слова, українські спецслужби і підрозділи сил безпеки проводять активну підготовку до охорони десятків тисяч паломників-хасидів, які традиційно прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана. У вівторок, 17 серпня, в місті відбулися навчання спецназу з припинення можливих терористичних акцій.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.



